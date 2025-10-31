Colisión entre un automóvil y una motocicleta en la Av. 3 de febrero: un joven resultó con lesiones

En la tarde de ayer, personal policial acudió tras un alerta del 911 a la intersección de Avenida 3 de Febrero y Almafuerte, donde se produjo una colisión entre un automóvil y una motocicleta.

Por causas que se tratan de establecer, un Volkswagen Suran gris, conducido por una mujer de 48 años, impactó con una motocicleta Gilera 110 cc de color oscuro sin dominio, guiada por un joven de 18 años.

Como consecuencia del accidente, el motociclista fue trasladado consciente al Hospital Subzonal San Pedro, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

Interviene la Fiscalía local.