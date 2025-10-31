Allanamiento en Pueblo Doyle: secuestran elementos robados y notifican a un menor

En la jornada de ayer, personal del Destacamento de Santa Lucía llevó adelante una diligencia de allanamiento en una vivienda ubicada en calle El Zorzal al 600, en la localidad de Pueblo Doyle.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un ventilador tipo turbo y materiales de estudio, los cuales habían sido denunciados como sustraídos por la víctima.

En la causa resultó imputado un joven de 17 años, quien fue notificado de la formación de la causa por disposición del magistrado interviniente.