Accidente en la ruta 9: una mujer resultó con lesiones leves tras la colisión entre un auto y un camión

En la mañana de ayer, personal policial acudió tras un llamado al sistema de emergencias 911 al kilómetro 164 de la Ruta Nacional N.º 9, carril Rosario–Buenos Aires, donde se produjo una colisión entre un automóvil y un camión con semirremolque.

El hecho involucró a un Toyota blanco, conducido por un hombre de 58 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 56, y a un camión Mercedes-Benz, guiado por un hombre de 53 años, que circulaba junto a otro acompañante.

Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba en el automóvil fue trasladada al Hospital Subzonal San Pedro, donde se constató que presentaba lesiones leves.

Interviene la Fiscalía local.