Colisión en R. Naón y Libertad dejó a un motociclista herido

En la jornada de ayer, personal policial acudió a la intersección de R. Naón y Libertad, en San Pedro, tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito. Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda CB 190 cc color naranja, conducida por un joven de 31 años, colisionó con una camioneta Ford F-100 color azul, guiada por un hombre de 43 años.

El motociclista fue trasladado al hospital local con lesiones de carácter leve. En el hecho interviene la UFI local, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.