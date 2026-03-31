Aprehenden a dos mujeres por agredir a una joven dentro de la comisaría
Un violento episodio se registró en la jornada de ayer en la guardia de la comisaría ubicada en calle Mitre al 1900, en la ciudad. Allí, el personal policial aprehendió a dos mujeres, de 39 y 26 años, luego de que, en presencia de los efectivos, agredieran a una joven de 24 que se había presentado en el lugar para radicar una denuncia.
Según se informó, la víctima había concurrido a la dependencia para denunciar que ambas la habían atacado previamente durante la mañana en inmediaciones de la Escuela N°3, en la intersección de Las Provincias y Balcarce. La situación derivó en una nueva agresión dentro de la seccional, lo que motivó la inmediata intervención policial. En el hecho tomó intervención la Fiscalía local.