Aprehensión de reconocido delincuente tras robar en un camión estacionado

En la jornada de ayer, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría San Pedro llevó adelante tareas de investigación que permitieron la aprehensión de un delincuente de 49 años, conocido en el ámbito delictivo local.

El sujeto había sustraído pertenencias del interior de un camión Mercedes Benz blanco, que se encontraba estacionado sobre la calle San Martín al 1600, propiedad de un hombre de 42 años. Tras el operativo realizado en la intersección de calle 72 y avenida 3 de Febrero, el sospechoso fue reducido y trasladado a la dependencia policial. La causa quedó a disposición de la Fiscalía local.