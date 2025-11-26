Advierten sobre notable baja en la vacunación infantil y adolescente y llaman a completar el calendario

El Ministerio de Salud de la Nación publicó datos donde se ve que vacunas claves, como la IPV o Salk contra la polio (47,6% de cobertura) y la triple viral (segunda dosis, 46,7%), registran los valores más bajos de los últimos años. También hubo caída en la vacuna contra el VPH. La Sociedad Argentina de Pediatría y la Organización Panamericana de la Salud advierten sobre el riesgo de reaparición de enfermedades eliminadas, como el sarampión y la poliomielitis. EL NORTE dialogó con la jefa del Servicio de Pediatría del Grupo Oroño San Nicolás, Dra. Alejandra Dribin, quien indicó que en la ciudad también se registra la tendencia de descenso en la inmunización.

“La comunidad pediátrica nacional está muy preocupada ante la disminución de las coberturas de vacunación infantil, ya que cada dosis que no se aplica representa una oportunidad perdida de proteger a un niño y al resto de la sociedad. El calendario de vacunación argentino incluye inmunizaciones gratuitas y obligatorias que están disponibles en todos los centros de salud. Sin embargo, la adherencia ha disminuido de manera sostenida en los últimos años. Cuando una población deja de vacunarse no sólo pone en riesgo a quienes no completan los esquemas sino al resto de la comunidad, ya que se debilita lo que se denomina inmunidad de rebaño, que funciona como una barrera para evitar la circulación de las enfermedades y prevenir las complicaciones más graves. Al mismo tiempo, comienzan a emerger patologías que ya estaban controladas, como sarampión, coqueluche y meningitis. Son enfermedades inmunoprevenibles y pueden afectar gravemente a los niños”, analizó la especialista local.

Es importante concurrir a los controles de salud con la libreta para chequear los calendarios. “La falta de controles periódicos, la postergación de la inmunización por cuadros virales leves cuando se sabe que en estos casos no está contraindicado, la desinformación o dudas son factores que explican la baja”, enumeró.