Brutal agresión a un joven durante un robo

Un vecino de San Pedro expuso en redes sociales la angustiante situación que vivió su hijo durante un violento hecho delictivo ocurrido en las últimas horas. Según relató en una publicación de Facebook, el joven fue atacado por un grupo de al menos cinco agresores, quienes además le robaron el teléfono celular a un amigo que lo acompañaba.

De acuerdo al testimonio difundido por el padre, los atacantes golpearon brutalmente al adolescente, provocándole una herida grave tras arrojarle una piedra en la cabeza. “Una locura lo que está pasando en San Pedro… así quedó mi hijo. Le robaron el celular al amigo y a él casi lo matan de un piedraso entre cinco”, expresó, agradeciendo que el joven se encuentre fuera de peligro.