Choque entre una moto y una pickup: no hubo heridos, pero detectaron irregularidades en el rodado
En el día de ayer, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en calle Uruguay al 1700, donde por causas que se tratan de establecer colisionaron una motocicleta 110 cc y una pickup.
La moto era conducida por una mujer de 24 años, quien iba acompañada por un menor de 7 años, mientras que el otro vehículo era manejado por un hombre de 37 años. Como consecuencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, produciéndose únicamente daños materiales.
No obstante, al momento de la intervención, los efectivos constataron que la motocicleta presentaba la numeración registral de cuadro y motor suprimidas, además de portar un dominio que no correspondía al rodado.
Ante esta situación, la conductora fue notificada de la formación de la causa por el delito de falsificación, alteración o supresión de la numeración de un objeto registrable, quedando posteriormente a disposición de la Justicia.