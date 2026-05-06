Violencia de género: dos detenidos tras graves episodios familiares

Personal policial intervino en dos hechos de violencia familiar ocurridos en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad, que derivaron en la aprehensión de dos hombres.

El primero de los casos se registró en horas de la noche de ayer, cuando efectivos de la Estación de Policía Comunal (EPC) acudieron a un llamado al 911 en calle General Pueyrredón al 1500. En el lugar, un hombre de 41 años fue aprehendido luego de protagonizar un conflicto familiar durante el cual se tornó agresivo con sus abuelos y una sobrina, a quienes habría amenazado de muerte. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial e imputado por el delito de amenazas, quedando a disposición de la Justicia.

El segundo hecho tuvo lugar en la madrugada de hoy en calle Lavalle al 1400, también a partir de una alerta al servicio de emergencias. Allí, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 37 años, acusado de agredir físicamente a su pareja, provocándole lesiones leves en el rostro en el marco de una discusión. El agresor fue puesto a disposición de la Justicia bajo la imputación de lesiones leves.

Ambos episodios se encuentran en investigación, mientras que las actuaciones fueron remitidas a la autoridad judicial interviniente.