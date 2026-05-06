Campedrinos fue nominado por primera vez a los premios Gardel 2026
El dúo folklórico Campedrinos atraviesa un gran presente artístico luego de un exitoso 2025 y un comienzo de 2026 marcado por el crecimiento y el reconocimiento nacional.
Integrado por el campanense Sergio Prada y el sampedrino Agustín Fantili, el grupo recibió en los últimos días una noticia histórica para su carrera: sus primeras nominaciones a los Premios Gardel 2026.
El dúo competirá en las categorías “Mejor Álbum Grupo de Folklore” por su disco Bipolar y “Mejor Canción en Vivo” por La Taleñita, consolidando su proyección dentro de la escena folklórica nacional.
Tras conocerse las nominaciones, los artistas expresaron toda su emoción en redes sociales con un mensaje cargado de alegría: “ESTAMOS NOMINADOS A LOS PREMIOS GARDEEEL! Primera vez que vivimos esto! Graciasssss, no podemos más de alegría, gracias por elegir nuestro álbum Bipolar y La Taleñita… Seguimos viviendo un año soñado”.
En ambas ternas, Campedrinos compartirá nominación con destacadas producciones del género folklórico, entre ellas Folklore Vol. 1 y 2, Hasta que aclare y Las canciones más lindas del mundo.