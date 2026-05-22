Aprehenden a un joven por robar 20 kilos de batatas de un predio abierto

En la tarde de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal aprehendió a un joven de 20 años en la intersección de Mateo Sbert y Nieto de Torres, de esta ciudad, luego de una breve persecución.

Según se informó, el sujeto había sustraído momentos antes una bolsa de arpillera con 20 kilos de batatas desde un predio abierto ubicado en Lucio Mansilla al 2500, propiedad de una mujer de 48 años.

Tras el rápido accionar policial, el sospechoso fue interceptado y trasladado a sede policial, donde fue notificado de la formación de la causa por el delito de “Hurto”. Posteriormente quedó alojado en el sector de calabozos hasta nueva disposición judicial.

Interviene la Fiscalía N° 7 de San Pedro.