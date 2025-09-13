Choque entre auto y moto: una joven resultó herida

En horas de la tarde de ayer, un accidente de tránsito generó gran despliegue policial en la intersección de 25 de Mayo y Boulevard Moreno.

Por causas que aún se investigan, un automóvil Toyota Corolla, conducido por una mujer de 43 años, colisionó con una motocicleta Gilera Smash al mando de una joven de 25 años.

La motociclista fue trasladada consciente al Hospital local con lesiones leves, mientras que en el lugar trabajaron Policía Científica y la UFI N°7. Tras las pericias correspondientes, los vehículos fueron restituidos a sus propietarios.

