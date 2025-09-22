Los Aromos: encuentran a un hombre sin vida en la plaza del barrio

Este lunes por la mañana, personal policial y del SAME 107 acudió a la plaza del barrio Los Aromos tras recibir el alerta de vecinos sobre la presencia de una persona sin vida en una zanja del lugar. Al llegar, el médico constató el fallecimiento, por lo que se dio aviso inmediato a la policía para que iniciara el procedimiento correspondiente.

Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años, conocido en el barrio y con antecedentes de consumo problemático de alcohol, según comentaron vecinos. La Policía Científica realizó las pericias de rigor y trasladó el cuerpo para la autopsia ordenada por la Fiscalía, mientras que familiares y vecinos fueron advertidos para evitar la zona, incluida la cercanía de la escuela 48.