Difunden la grilla de espectáculos de la 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

La Municipalidad de San Pedro anunció la grilla de espectáculos de la 26.ª Fiesta Provincial del Durazno y la Producción, que se llevará a cabo el sábado 7 de febrero, con ingreso habilitado desde las 19 horas. El evento promete una jornada de celebración, música y reconocimiento a la producción local.

Sobre el escenario se presentarán Lumaró, Los del Alero, Franco Solieri, León Maes, Los Moros, Lautaro Obispo, Leandro Flores, Miguel Ángel y Aire Colombiano. Además, la fiesta incluirá la premiación a productores, junto al desfile y la elección de embajadoras y embajadores. La propuesta es con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad y visitantes.