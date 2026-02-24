Brutal golpiza a un policía de Ramallo: estuvo internado con traumatismo de cráneo

El teniente Fernando Irigoitía, de 47 años e integrante de la Policía Comunal de Ramallo, fue brutalmente agredido el domingo por la mañana en la zona cercana a la bajada de lancha, en la boca del arroyo. Tras el ataque, fue trasladado al Hospital José M. Gomendio y luego derivado a la Clínica UOM de San Nicolás, donde permaneció en terapia intensiva con diagnóstico de traumatismo de cráneo.

Según el medio local “Ramallo City”, el hecho se produjo en medio de una discusión que sería por una mujer. En ese contexto, el oficial recibió un botellazo en la cabeza, cayó al suelo y fue golpeado por cuatro o cinco personas con patadas y puñetazos. Si bien su estado inicial era delicado, evolucionó favorablemente, no requirió cirugía y finalmente recibió el alta médica.