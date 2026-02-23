Homicidio de Agustín Pereyra: se entregó Kevin Carlevaris y dijo “tengo que pagar por lo que hice”

En el marco de la investigación por el homicidio de Agustín Pereyra, este lunes se entregó Kevin Carlevaris, el joven de 18 años señalado como presunto autor del hecho.

Según trascendió, al momento de ponerse a disposición de la Justicia, Carlevaris expresó: “Tengo que pagar por lo que hice” y agregó: “Me mataba él o lo mataba yo”, antes de ser trasladado por patrulleros de la Estación de Policía Comunal (EPC), junto a personal del GTO y la DDI.

Ahora, el joven quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.