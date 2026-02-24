Ceden un padrón electoral de 1934 al archivo de documentación del Museo Paleontológico

El Sr. David Pujol acaba de ceder al Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico un registro de electores del año 1934 que contiene el listado completo de todas las personas que, en ese año, se encontraban habilitadas para votar. El documento, un gran impreso de 83 cm de largo y 45 cm de alto, está compuesto por 35 hojas donde se detallan nombres, apellidos, ocupaciones y demás datos de aquellos sampedrinos varones (todavía no estaba habilitado el voto femenino) que contaban con la edad necesaria para emitir sufragio.

El voluminoso documento contiene información de 33 mesas distribuidas en todo el partido de San Pedro, que comprenden la ciudad cabecera, las localidades y los diferentes sectores de la zona rural. Por la naturaleza del documento, en sus listas están incluidos todos los apellidos existentes en la época, lo que permite seguir apellidos que hoy ya no están presentes u otros que tienen trayectoria histórica en nuestro partido.

Respecto al valioso documento, el Sr. David Pujol señala: “Lo tenía mí padre, aunque no recuerdo exactamente cómo llegó a él pero ese padrón estuvo en mi casa, al menos 40 o 50 años. Debido a que debe ser resguardado para las próximas generaciones, me pareció correcto que estuviera en el Archivo de Documentación del Museo Paleontológico, ya que realizan un trabajo maravilloso en función de preservar todo aquello que configura nuestra identidad. Reconocer nuestra historia, nos permite reconocernos a nosotros mismos y modificar el presente para ser mejores conciudadanos y cuidar de lo que es nuestro”.

Desde el museo se agradece profundamente al Sr. Pujol por haber confiado en el trabajo que realiza la institución.