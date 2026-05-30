Buscan identificar a un hombre que quedó filmado tras el robo de un celular en un comercio

Un comerciante de Mitre al 2500 denunció el robo de un teléfono celular ocurrido en el interior de su local y difundió imágenes de las cámaras de seguridad con el objetivo de identificar al presunto autor del hecho.

La víctima, Martín González, realizó una publicación en redes sociales donde pidió colaboración a la comunidad. “Por favor mandar un mensaje si alguien lo conoce. Se robó un celular de adentro del negocio. Gracias”, expresó junto a las imágenes captadas por las cámaras.

Según trascendió, el sospechoso quedó registrado mientras se encontraba dentro del comercio. El propietario solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su identidad se comunique de manera privada para colaborar con la investigación.