Detuvieron a un joven que era buscado por la justicia desde enero

Personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro detuvo en la mañana de ayer a un joven de 24 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo desde enero de este año.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Bottaro y Simonino, donde los efectivos lograron identificar y aprehender al acusado.

Según informaron fuentes policiales, el joven era requerido por el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Nicolás en el marco de una causa por hurto, quedando a disposición de la Justicia tras su captura.