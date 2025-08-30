Asaltaron a madre e hija con cuchillo: los dos delincuentes fueron detenidos

En la noche del jueves 28, personal policial logró la aprehensión de un joven de 18 años, acusado de participar en un robo agravado. El hecho ocurrió en la intersección de Balcarce y Boulevard Sampedrina, donde dos hombres armados con un cuchillo asaltaron a una mujer de 42 años y a su hija de 18, sustrayéndoles un celular Samsung A35 gris. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía local.

Al día siguiente, viernes 29 de agosto, el Grupo Táctico Operativo (GTO) identificó al segundo implicado, un delincuente de 36 años. Con orden judicial del Juzgado de Garantías N°2 de San Nicolás, se realizó un allanamiento en calle Alvear al 2000, donde fue detenido. En el operativo se secuestraron elementos de interés para la causa y 35 gramos de marihuana. El acusado permanece alojado en la dependencia policial a disposición de la justicia.