Robo de una moto fue denunciado en redes sociales

Un nuevo hecho de inseguridad fue expuesto en redes sociales por una vecina, quien denunció el robo de su motocicleta en la intersección de 11 de Septiembre y Alvear, fuera de la zona céntrica de la ciudad. La publicación incluyó un pedido de difusión para intentar recuperar el rodado sustraído.

La damnificada, Ludmila Marín, dueña de la moto, compartió el hecho a través de sus redes sociales y solicitó colaboración de la comunidad para obtener información.