Violencia brutal: golpeó a su ex pareja con un hierro y terminó detenido

Personal policial de la EPC San Pedro acudió a un llamado del 911 que alertaba sobre un conflicto vecinal en calle Casella al 1500, donde procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años. Según se informó, el sujeto amenazó verbalmente a su ex pareja, una mujer de 51 años, y luego la agredió golpeándole una de sus manos con un hierro de construcción.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer, donde recibió asistencia, mientras que el agresor fue derivado a la dependencia policial local. El mismo quedó imputado por los delitos de lesiones leves y amenazas, a disposición de la UFI N° 7 en turno.