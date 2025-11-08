Fin de semana con sol entre nubes y leve descenso de temperatura

Este sábado amaneció con nubosidad variable que produce la salida del sol al mediodía. El día tendrá una temperatura máxima de 21°, mientras que la mínima rondará los 12°.

El domingo, la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores tendrán día inestable, donde saldrá el sol pero también habrá nubosidad variable.

Sin embargo, la SMN no descarta la posibilidad de realizar distintas actividades al aire libre durante el fin de semana. El descenso de temperatura tiene que ver a causa del ingreso frío que viene del sur del país, de acuerdo a los especialistas.