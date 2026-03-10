Robaron una moto de un garaje en Salta al 2200 y piden ayuda para recuperarla

Un vecino de la ciudad denunció en redes sociales el robo de su motocicleta, ocurrido durante la madrugada en una vivienda ubicada en calle Salta al 2200. Según relató, el rodado fue sustraído del interior del garaje de su casa alrededor de las 00.00.

Tras advertir lo ocurrido, la víctima decidió difundir la situación públicamente con el objetivo de obtener información que permita recuperar la moto, ya que se trata del único medio de transporte con el que cuenta su familia.

A través de la publicación, solicitaron que cualquier persona que la vea o a quien le ofrezcan el rodado se comunique a los teléfonos 3329-467564 o 3329-409916.

> “Buenas tardes. Anoche alrededor de las 00.00 hs aprox. me robaron la moto de adentro del garage de mi casa, Salta al 2200. Por favor, si alguien la ve o se la llegan a ofrecer que se comunique a los siguientes números 3329467564 o 3329409916. Es el único medio de transporte que tenemos. Muchas gracias”, expresó el damnificado en su publicación.