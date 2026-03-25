Anuncian corte de luz por tareas de mantenimiento en un sector de la ciudad

La empresa prestataria del servicio eléctrico informó que este jueves 26 de marzo se realizará un corte programado de energía debido a trabajos de mantenimiento en la línea de baja tensión. La interrupción afectará a vecinos de calle Saavedra, entre las alturas 850 y 1100, en el horario estimado de 7:30 a 9:00.

“Se realizará un corte de energía debido a tareas de mantenimiento en la línea de baja tensión. La interrupción afectará la zona de calle Saavedra, entre las alturas 850 y 1100, en el horario aproximado de 7:30 a 9:00. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será reprogramada”, indicaron desde la prestadora.