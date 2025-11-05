Atención con el feriado de noviembre: el Gobierno confirmó un nuevo fin de semana XL

El feriado del 20 noviembre cae un jueves. Por eso, el Ejecutivo nacional explicó si se mueve al lunes o al viernes para formar un fin de semana largo. Como la página oficial del Gobierno dicta que se trata de un feriado trasladable, se decidió extenderlo a cuatro días.

El Artículo 6 de la Ley 27.399 indica que «los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente».

Esto significa que el Día de la Soberanía Nacional del 20 de noviembre se moverá al lunes. Además, se decidió incorporar el viernes como puente con fines turísticos para dar un lugar a un nuevo fin de semana largo de cuatro jornadas.

De esta forma, todos los empleadores estarán obligados a dar feriado el lunes 24 de noviembre, pero el viernes 21 será una decisión opcional si los trabajadores deben cumplir con su horario habitual.