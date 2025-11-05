Allanamiento en Vuelta de Obligado: detienen a un hombre acusado de abuso sexual y tenencia ilegal de armas

En el marco de una investigación por un hecho de abuso sexual ocurrido en la localidad de Vuelta de Obligado, personal del Destacamento Gobernador Castro, con la colaboración de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro, llevó adelante amplias tareas investigativas que permitieron identificar y localizar al presunto autor.

Con los elementos reunidos, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás libró una orden de allanamiento, que fue diligenciada en la fecha por efectivos del Destacamento Gobernador Castro junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal San Pedro, obteniéndose resultado positivo.

Durante el procedimiento se secuestró un teléfono celular, considerado de interés para las pericias, y una pistola calibre 9 mm con ocho proyectiles intactos, además de veinte proyectiles calibre .380 S y siete proyectiles calibre .357 Magnum.

Por disposición de la Fiscalía N° 11, se procedió a la imputación del morador de la vivienda, un hombre de 56 años, por los delitos de “Abuso sexual con acceso carnal – Corrupción de menores agravado (menor de 13 años)” y “Tenencia ilegal de arma de guerra”, quedando a disposición de la Justicia.