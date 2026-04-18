Difunden video clave del robo de la moto: se ve a los delincuentes circulando con el rodado

En las últimas horas, el caso sumó un nuevo elemento: la propia Ludmila Marín difundió un video en el que se observa a uno de los delincuentes circulando a bordo de su motocicleta robada, acompañado por otro sujeto que se movilizaba en un segundo rodado. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a viralizarse, podrían aportar datos clave para avanzar en la identificación de los responsables.

A partir de esta nueva publicación, la damnificada volvió a solicitar la colaboración de vecinos y pidió que cualquier información sea aportada a las autoridades. El material ya estaría siendo analizado y podría resultar determinante para esclarecer el hecho.