Allanamiento por amenazas a un colegio: secuestran un arma blanca y notifican a un menor

En la madrugada de hoy, personal policial del destacamento de Gobernador Castro llevó adelante un allanamiento en una vivienda de calle 25 de Mayo al 500, en el marco de una causa por intimidación pública y amenazas dirigidas a un establecimiento educativo de la localidad. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

Durante el procedimiento se procedió al secuestro de un arma blanca y un teléfono celular, elementos de interés para la investigación. En el lugar, un joven de 16 años fue notificado de la formación de la causa y quedó a disposición de la Justicia juvenil.