Robaron un auto en Baradero, huyeron a San Pedro y lo abandonaron tras tirotearse con la Policía

En la jornada de ayer, personal policial recibió un alerta al 911 por el robo agravado de un automóvil Peugeot 208 gris, sustraído en la ciudad de Baradero por varios hombres armados.

Minutos después, efectivos de la Comisaría de San Pedro detectaron el vehículo ingresando por el acceso a Villa Jardín e iniciaron un seguimiento controlado. Al intentar identificar a los ocupantes, los delincuentes emprendieron la fuga por un camino rural y finalmente abandonaron el auto en el callejón Pascual, escapando a pie.

Durante la huida, los ladrones efectuaron disparos contra el personal policial, aunque ningún efectivo resultó herido. En el interior del vehículo se encontró un arma de fuego, mientras que los delincuentes lograron darse a la fuga. El rodado fue recuperado y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.