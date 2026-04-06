Vuelco en Ruta 9 a la altura de Río Tala: dos hombres fueron hospitalizados

Un siniestro vial ocurrido en la mañana de este lunes en la Ruta Nacional 9, a la altura de Río Tala, dejó como saldo a dos hombres trasladados al hospital. El episodio se registró cerca de las 10:00, en el kilómetro 152, sobre el carril con sentido descendente.

Por motivos que aún se investigan, una Toyota Hilux perdió estabilidad, salió de la calzada y terminó volcando sobre la banquina. Sus ocupantes, de 56 y 50 años, domiciliados en San Nicolás y Granadero Baigorria, fueron asistidos en el lugar y derivados a un centro de salud por precaución. En el operativo intervinieron efectivos del Destacamento Río Tala y personal de Corredores Viales, sin que fuera necesario interrumpir la circulación. Toma intervención la Fiscalía N°11.