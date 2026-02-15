Conmoción en Baradero por un violento episodio familiar que terminó con un hombre fallecido

Un grave episodio de violencia intrafamiliar se registró durante la madrugada en una vivienda de calle Lenguitti al 1000, en el barrio Plan Federal. Según se informó, un hombre agredió físicamente a uno de sus hijos menores, provocándole una lesión en un brazo, y también atacó a su pareja. Frente a la situación, uno de los niños logró comunicarse con el 911 para solicitar ayuda, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Al llegar un móvil de la Comisaría local, el agresor habría reaccionado de manera hostil contra los efectivos, generándose un forcejeo en medio de un clima de extrema tensión. La investigación, a cargo de la Fiscalía N° 8, busca establecer si en medio del enfrentamiento el hombre tomó el arma reglamentaria de una agente y se produjo un disparo, hipótesis que actualmente cobra mayor fuerza. En el lugar trabajó personal de la Prefectura Naval Argentina en las tareas periciales, mientras que áreas municipales como Desarrollo Humano, la Dirección de Género y el Servicio Local brindaron asistencia a las víctimas.