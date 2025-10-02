Aprehendieron a un delincuente tras violento asalto a una zapatería en el centro

En la jornada de ayer, un rápido operativo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría San Pedro permitió la aprehensión de un delincuente de 42 años, conocido en el ámbito delictivo local. El hecho ocurrió en la intersección de calle Aulí y avenida 11 de Septiembre, donde el sujeto intentaba escapar tras cometer un robo.

Momentos antes, el hombre había sorprendido a la propietaria de una zapatería de 75 años, ubicada en calle Pellegrini al 1000. Mediante intimidación verbal y agresión física, la obligó a ingresar al local, de donde sustrajo una cartera de cuero, para luego huir en bicicleta. Al ser reducido, la policía secuestró en su poder el botín y un arma de fabricación casera tipo faca. El acusado quedó a disposición de la Fiscalía Nº 7.