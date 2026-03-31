Aprehendido tras romper parabrisas de camioneta en Santa Lucía

En el día de ayer, personal del Destacamento de Santa Lucía recibió un alerta vía radial del 911 informando que un hombre había dañado el parabrisas de una camioneta en la intersección de calles 25 de Mayo y O’Farrell. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con el denunciante, quien manifestó que su vecino había roto el parabrisas de su vehículo y se había dado a la fuga hacia su domicilio.

Tras un rápido operativo, el agresor fue aprehendido en la vía pública. Intervino la UFI N°07 en la causa.