Repararon el caño madre y el servicio de agua comienza a normalizarse

La Municipalidad de San Pedro informó que el área de Servicios Públicos logró reparar el caño madre ubicado en la intersección de 3 de Febrero y Noseda, tras varias horas de trabajo en el lugar.

Según detallaron, las bombas que habían sido detenidas por este inconveniente ya se encuentran nuevamente en funcionamiento, por lo que el servicio de agua comenzará a normalizarse de manera progresiva en las próximas horas.

Imagen ilustrativa.