Aprehendido tras robos en domicilio y iglesia de Río Tala

En el día de ayer por la mañana, personal del Destacamento Río Tala, en el marco de una recorrida preventiva y tras una alerta ciudadana, procedió en un pasillo interno de calle Lavalle entre Güemes y Rodríguez a la aprehensión de un hombre de 33 años, con frondosos antecedentes. En su poder se secuestró un tubo de 10 mm y un cuchillo con mango plástico verde. Según se informó, momentos antes el sujeto había violentado la reja de una ventana de un domicilio ubicado en calle San Martín, propiedad de un hombre de 40 años, de donde sustrajo un bolso con herramientas de mano y una remera de River Plate, siendo sorprendido por la víctima cuando intentaba huir.

Asimismo, se estableció que el mismo aprehendido sería el autor de un hecho ocurrido el 21/03/26 en la iglesia evangélica “Restaurando Familias de Cristo” (filial 92), ubicada en Güemes y San Martín de Río Tala, donde tras violentear el techo, sustrajo una ventana de aluminio. Mediante el análisis de cámaras de vigilancia, se logró identificar al masculino con buzo de capucha blanca, quien también habría sustraído hojas de ventanas de aluminio blancas, elementos que fueron oportunamente secuestrados. Interviene la fiscalía local.