Asambleas en COOPSER: Iván Groppo continuará presidiendo la Cooperativa y se autorizó la gestión de un crédito para la nueva línea de alta tensión Villa Lía – Baradero

En el salón del Sindicato de Luz y Fuerza, COOPSER llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria y una Asamblea Extraordinaria convocadas oportunamente.

Con la presencia de delegados de todos los distritos, se presentaron la memoria y el balance del ejercicio número 81, cerrado el 30 de junio, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

Durante la jornada, los asesores contables y legales brindaron un informe sobre la situación general de la entidad y se compartieron novedades sobre las gestiones que la Cooperativa desarrolla en distintos ámbitos.

Entre los temas destacados, se informó sobre los avances hacia la instalación de la Estación Transformadora San Pedro Industrial, proyecto que avanza hacia el llamado a licitación por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del intendente Cecilio Salazar y el Sindicato de Luz y Fuerza.

En la Asamblea Extraordinaria, los delegados aprobaron por unanimidad la autorización para que la Cooperativa gestione un préstamo a través del Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura (PROMEI).

El financiamiento estará destinado a la nueva línea aérea de alta tensión de 132 kV que conectará la Estación Transformadora Villa Lía (Transba) con la Estación Transformadora Baradero (Transba), incluyendo un campo de salida de línea en 132 kV en esta última.

Se aclaró que COOPSER asumirá formalmente el carácter de solicitante del préstamo PROMEI como una formalidad administrativa, sin comprometer recursos propios ni asumir riesgos financieros directos, dado que el proyecto será cubierto con fondos del FITBA y del agregado tarifario de transmisión.

Finalmente, para la renovación de autoridades, se presentó una lista única aprobada por unanimidad, quedando conformada con Iván Groppo como presidente, Ricardo Montesino como vicepresidente, Alberto Díaz como secretario y Miguel Ángel Madrid como tesorero.