Nuevas detenciones por el violento robo al joven de 22 años en la zona de barrancas

Este viernes por la tarde, personal del GTO de la Comisaría San Pedro concretó dos nuevas detenciones en el marco de la causa por el violento robo cometido días atrás en la zona de barrancas. El procedimiento se realizó en la vía pública, en inmediaciones de Mitre y B. Moreno, donde se logró interceptar a dos sujetos sobre los que pesaban órdenes judiciales de detención. Durante el operativo, también se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho, según surge del análisis del material fílmico.

Ambos individuos quedaron alojados en la Estación de Policía Comunal, a disposición de las autoridades judiciales que intervienen en la investigación.

Estos avances se suman a las actuaciones realizadas el jueves, cuando se llevaron a cabo allanamientos en tres domicilios de la zona de San Lorenzo al 3000, logrando secuestrar ropa vinculada al hecho —una de ellas con manchas hemáticas— y recuperar el teléfono celular de la víctima. En esa instancia también fueron aprehendidos César Fernández (29) y Joaquín Olmos (27).

El caso se originó el pasado 26, cuando un joven de 22 años fue atacado por un grupo de masculinos en Mitre y Boulevard Paraná. Tras golpearlo, le sustrajeron el teléfono celular y le provocaron lesiones en la cabeza, por las que debió recibir asistencia médica en el Hospital local. La denuncia fue realizada por su padre, de 44 años, dando inicio a actuaciones caratuladas robo agravado en poblado y en banda, con intervención de la UFI N.º 11 y el Juzgado de Garantías N.º 2.

La investigación continúa para completar las medidas judiciales pendientes respecto del resto de los identificados.