Aprehenden a un joven por hurto tras un allanamiento

En el día de ayer, personal del Gabinete Criminológico logró establecer la autoría de un hecho de hurto tras realizar tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad.

Con las pruebas reunidas, se solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. La medida fue llevada a cabo por el mismo gabinete en conjunto con el Destacamento Santa Lucía, en un domicilio de calle Belgrano al 2300 de esta ciudad.

Durante el procedimiento se procedió a la aprehensión de un joven de 20 años, a quien se le secuestró la vestimenta que habría utilizado al momento del hecho. Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y su alojamiento en el sector de calabozos.