Allanamiento por robo agravado: aprehenden a una joven y secuestran un celular

Personal del Gabinete de la dependencia policial llevó adelante tareas investigativas en el marco de una causa por robo agravado, denunciado días atrás por una vecina de 43 años.

En ese contexto, y con orden judicial, se realizó un allanamiento junto al Destacamento Santa Lucía en un domicilio de calle Caroní al 1400 de esta ciudad. Allí se procedió a la aprehensión de la moradora, una joven de 25 años, y al secuestro de un teléfono celular marca Samsung Galaxy A20, el cual era buscado en la investigación.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y la posterior libertad de la imputada.