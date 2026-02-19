Aprehenden a un hombre por sustraer una chapa de una vivienda
Personal policial intervino este jueves tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho delictivo en la zona de calle Hermano Indio, entre General Alvarado y Doctor Dávila.
Gracias al rápido accionar, los efectivos lograron aprehender a un hombre de 45 años, quien instantes antes había ingresado al patio lindero de una vivienda ubicada en Manuel Iglesias al 1500 y sustraído una chapa de 12 metros de largo, propiedad de un joven de 20 años. Tras el hecho, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocas cuadras.
Tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa por el delito correspondiente y el alojamiento del imputado en el sector de calabozos, a la espera de las actuaciones judiciales.