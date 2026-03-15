Aprehenden a un joven acusado de agredir y amenazar a su pareja

Personal policial de esta dependencia intervino tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto en un domicilio de calle General Pueyrredón al 1500 de esta ciudad. Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años, quien momentos antes habría agredido físicamente y amenazado con un destornillador a su pareja, de 22 años.

La víctima fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir asistencia y radicar la denuncia correspondiente. En el hecho tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa para el imputado, quien quedó alojado en el sector de calabozos.