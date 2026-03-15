Retuvieron tres autos y tres motos en controles de tránsito

Durante un operativo de control vehicular, personal de tránsito procedió a la retención de tres automóviles. Dos de ellos fueron secuestrados luego de que sus conductores dieran resultado positivo en el test de alcoholemia, mientras que otro automovilista se negó a someterse al control, motivo por el cual también se dispuso la retención del vehículo.

En tanto, un tercer automóvil fue retenido por falta de la documentación obligatoria para circular. Además, en el mismo procedimiento se secuestraron tres motocicletas debido a que sus conductores no contaban con la documentación correspondiente.