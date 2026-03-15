Aprehenden a un hombre tras un conflicto familiar y agresión a su hermana

Personal policial de esta dependencia intervino a raíz de un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar en un domicilio ubicado en calle Facundo Quiroga al 1700 de esta ciudad. Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 53 años, quien momentos antes habría agredido físicamente y amenazado a su hermana, de 43 años.

La víctima fue trasladada a la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia para recibir asistencia y realizar las actuaciones correspondientes. En el hecho tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa para el imputado, quien quedó alojado en el sector de calabozos.