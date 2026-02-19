Aprehenden a un hombre por sustraer cítricos de una finca

Personal policial intervino ayer tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hecho en la zona de calle Libertad y Litoral.

Al arribar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 26 años, quien momentos antes había sustraído cítricos de una finca. El hecho fue advertido por un vecino de 33 años, que dio aviso inmediato a las autoridades.

Tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa correspondiente. El imputado quedó alojado en el sector de calabozos a disposición de la Justicia.