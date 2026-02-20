Baradero: un auto cayó al río en la zona del balneario
Un automóvil cayó al río este viernes por la mañana en la zona del balneario, lo que motivó un operativo conjunto de Bomberos Voluntarios y Defensa Civil en el lugar.
El hecho se habría producido cuando la conductora realizó una maniobra en reversa y no logró detener el vehículo, que terminó dentro del agua.
Una dotación trabajó en la extracción del rodado, mientras que la mujer logró salir por sus propios medios y resultó ilesa, sin sufrir lesiones.