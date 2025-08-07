Accidente en Ramallo: Camión volcó y complicó el tránsito en la Ruta 9

Un camión Iveco modelo 170E, con dominio HFI 458, volcó el pasado 6 de agosto sobre la Ruta Nacional N°9, a la altura del kilómetro 209 en cercanías de Ramallo. El vehículo que transportaba pollos, quedó atravesado en la calzada, obstruyendo un carril y generando complicaciones en el tránsito. El conductor, un hombre mayor de 30 años, resultó ileso y explicó que perdió el control del rodado, lo que provocó el vuelco.

En el lugar trabajó personal policial junto a corredores viales, quienes asistieron en la remoción del camión y la normalización del tránsito, que fue interrumpido de forma temporal. Solo se registraron daños materiales y se iniciaron las actuaciones para determinar las causas del siniestro.