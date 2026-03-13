Terminó detenido tras un violento episodio con su pareja y la hija de la mujer

Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la tarde del miércoles en un domicilio ubicado en calle Manuel Iglesias al 1600, en el marco de un episodio de violencia familiar. El procedimiento fue realizado por personal policial de la dependencia local tras un llamado que alertó sobre una situación conflictiva en la vivienda.

De acuerdo a la información oficial, el sujeto se habría tornado agresivo y comenzó a insultar a su pareja, una mujer de 38 años, y a la hija de ésta, de 18 años. Ambas fueron trasladadas y asistidas en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa para el aprehendido, quien quedó alojado en el sector de calabozos.