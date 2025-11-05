Allanamiento y detención en Almirante Brown por el asalto a un camionero en una estación de servicio de Baradero

Personal de la Sub DDI Baradero llevó a cabo un allanamiento en una vivienda de calle Virrey Ceballos al 600, en la localidad de Almirante Brown, donde se concretó la detención de un hombre acusado de participar en un violento asalto ocurrido en marzo en una estación de servicio de Baradero.

El hecho había sido denunciado el 10 de marzo de 2025 por Ricardo Osvaldo Segovia, chofer de camión que transportaba bebidas desde El Talar hacia Santa Fe. Según relató, mientras descansaba dentro del vehículo estacionado en el playón de la estación Puma, fue sorprendido por varios delincuentes que lo amenazaron, lo obligaron a descender y lo trasladaron en un automóvil hasta el barrio porteño de Mataderos, donde fue abandonado.

La investigación, vinculada a otros ilícitos similares ocurridos en la zona, permitió identificar al sospechoso a partir del análisis de celulares secuestrados en causas previas. Con orden del Juzgado de Garantías N° 2 de San Nicolás, se efectuó la detención del acusado, quien fue notificado por el delito de robo agravado en poblado y en banda y portación ilegal de arma de fuego (P.I.L.). Permanecerá alojado en la Comisaría Primera de San Nicolás hasta su traslado a sede judicial.